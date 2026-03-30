与党が新年度予算案の3月中の成立を断念する一方、国会で4月1日以降の暫定予算が成立しました。新年度の当初予算案が成立するまでの「つなぎ」となる暫定予算は、30日午後、衆議院と参議院の本会議で与党に加え野党の多くも賛成し、可決、成立しました。暫定予算の成立は11年ぶりです。高市総理：暫定予算は応急的な措置だ。本予算の早期成立が不可欠だと考えている。高市総理が目指した当初予算案の年度内成立は見送りとなり、自