上質なスイーツで人気の資生堂パーラーから、この夏だけの特別なチーズケーキが登場♡定番の味わいに、爽やかなレモンと甘く華やかな白桃を加えた限定フレーバーは、季節感たっぷりの贅沢な一品です。見た目も可愛らしく、ギフトにもぴったり。初夏のティータイムをワンランクアップしてくれる注目スイーツをチェックしてみてください♪ 夏限定フレーバー