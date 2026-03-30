佐賀県警伊万里署は30日、伊万里市の50代男性が通信会社や大阪府警を名乗る偽電話詐欺に遭い、180万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、11日、被害者の携帯に通信会社を名乗る男性が「携帯電話利用料金が未払いとなっている。不正に契約されている可能性がある。これから警察につなぐ」と電話をかけてきた。その後、大阪府警の警察官を名乗る男に代わり「あなたの銀行口座がマネー・ロンダ