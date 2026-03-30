3月30日午後、静岡県焼津市の県道交差点で、停止中の乗用車に追突しそのまま逃走したとして、38歳の男が逮捕されました。 過失運転傷害とひき逃げの疑いで緊急逮捕されたのは、焼津市三ケ名に住む自称・運転手の男(38)です。 警察によりますと、男は3月30日午前10時半頃、焼津市五ケ堀之内の県道交差点で乗用車を運転中、信号待ちで停止していた乗用車に後ろから衝突し、運転していた男性にけがをさせたにもかかわらず、そのまま