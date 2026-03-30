名古屋市西区のアパートで１９９９年１１月、住人の高羽奈美子さん（当時３２歳）が刺殺された事件で、高羽さんの夫の悟さん（６９）が３０日、殺人罪で起訴された安福久美子被告（６９）を相手取り、慰謝料などの損害賠償を求める訴えを名古屋地裁に起こしたことを明らかにした。請求総額は明らかにされなかったが、慰謝料のほか、悟さんが現場保存のために借り続けたアパートの賃料なども盛り込まれた。原告には長男の航平さ