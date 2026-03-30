２９日、マカオ国際パレードでパフォーマンスを披露する出演者。（マカオ＝新華社配信／張金加）【新華社マカオ3月30日】中国マカオ特別行政区で29日、地元政府文化局などの共催による「2026マカオ国際パレード」が行われた。国内外のパフォーマンスチームが街じゅうで歌や踊りを披露し、多様な文化が融合するマカオの魅力を存分に表現した。２９日、マカオ国際パレードでパフォーマンスを披露する出演者。（マカオ＝新華社配信