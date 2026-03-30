今季最終戦を終えて帰国したスノーボード男子ハーフパイプの戸塚優斗＝30日、羽田空港スノーボード男子ハーフパイプでミラノ・コルティナ冬季五輪覇者の戸塚優斗（ヨネックス）が30日、5季ぶりのワールドカップ（W杯）種目別制覇を果たした今季最終戦を終えてスイスから帰国し、羽田空港で「全部やれることはやった。後悔なく終われた」と充実感を漂わせた。今季は安定感抜群で、招待選手が争う「ザ・スノーリーグ」第1シーズ