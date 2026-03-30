【ニューヨーク共同】週明け30日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前週末比139.35ドル高の4万5305.99ドルを付けた。前週、値を下げた反動で買い注文が先行した。ただ中東情勢の先行きに対する懸念から上げ幅は限られた。