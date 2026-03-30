日本ラグビー協会は30日、U23日本代表メンバー35人を発表した。この日は東京都府中市内で、4月1日から始まるオーストラリア遠征へ向けて全体練習を行った。今年度の全国大学選手権日本一に貢献した明大のSO伊藤龍之介（21）がメンバー入り。昨年もU23代表としてU20オーストラリア戦などを経験しており「2回目で慣れているので落ち着いてできる。初めての選手を混乱させないように、勝てるかは分からないけどできることは全部や