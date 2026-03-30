4月1日から離婚に関する制度が大きく変わり、「共同親権」が導入されます。日本テレビ社会部司法担当・貞包大地記者とともにお伝えします。■離婚届に新しい項目「父母双方が親権を行う子」──こちらは4月1日から新しくなる「離婚届」です。これまでなかった「父母双方が親権を行う子」という項目ができました。ここが大きく変わる部分ですねはい。これまで未成年の子がいる場合、離婚した後は父親か母親のどちらか一方しか親権を