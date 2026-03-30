VTuberの夢入レゆさんが亡くなったことを、所属する事務所「MAHA5JAPAN」（マハパンチャ・ジャパン）が30日、発表した。同事務所は公式Xで、「【重要なお知らせ】夢入レゆに関するお知らせ」とし、「この度、弊社所属ライバー『夢入レゆ』が永眠いたしましたことをご報告申し上げます。突然のご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と公表。「これまで温かいご支援を賜りました皆様に、深く御礼申し上げます。なお、