オンラインでのG7会合に臨む赤沢経産相（左）＝30日午後、経産省（同省提供）【パリ、東京共同】日米欧の先進7カ国（G7）の財務相、エネルギー相、中央銀行総裁は30日、エネルギー市場の安定のためパートナー諸国と緊密に連携してあらゆる必要な措置を講じる用意があるとの声明を出した。原油価格高騰への対策を協議するオンライン形式の会合後、赤沢亮正経済産業相はイラン情勢の長期化に備えた追加の石油備蓄の協調放出につい