３０日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、西武からポスティングシステムでアストロズ入りした今井達也投手（２７）が、本拠のエンゼルス戦に先発してメジャーデビュー。４―０の３回に３安打２四球で一挙４失点し、２回２／３で降板したことを報じた。チームは６―６で同点の８回に一挙３得点で勝ち越し、２連勝を飾り、今井に勝ち負けはつかなかったという内容に現地で観戦の野球評論家