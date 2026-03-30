3月30日、静岡市駿河区の工場で、飲料缶の製造作業をしていた男性が機械に挟まれ死亡する事故がありました。 死亡したのは、静岡市駿河区池田に住む会社員の男性(35)です。 警察によりますと、30日午後7時40分頃、駿河区弥生町の工場で、従業員から「缶を伸ばすローラーに人が挟まれた」と消防に通報がありました。 男性は、缶のパッケージをラミネートする機械で作業中、ローラーに上半身