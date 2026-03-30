メ～テレ（名古屋テレビ） 有権者に菓子折りを配ったとして岐阜県本巣市の市議が30日に起訴されました。市議は取材に応じ、「起訴されてラッキー」と話しました。 公職選挙法違反の罪で在宅起訴されたのは、本巣市議の鍔本規之被告（77）です。 起訴状によりますと、鍔本規之被告（77）は去年9月、市議選の告示の直前に支援者とともに市内の28人に「選挙の迷惑料」として菓子折り28個を贈り寄付行為をした罪に