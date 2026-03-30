【モデルプレス＝2026/03/30】TBSでは、4月6日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を放送。このたび、出演アーティストと楽曲が発表された。【写真】7人組人気グループ、純白衣装をお披露目◆4月6日放送「CDTV」出演アーティスト発表2週連続登場のMr.Childrenは、テレビ初披露の「ウスバカゲロウ」と名曲「Tomorrow never knows」をそれぞれフルサイズで歌唱。HANAは現在開催中のツアーでサプライズ発表された話題の最新曲「Bad G