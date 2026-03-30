きょうも為替市場はドル高の動きが優勢となっており、ユーロドルは１．１４６５ドル付近に下落し、４日続落している。引き続き中東情勢のニュースに翻弄される中、トランプ大統領は「協議は進展している」と述べていたが、為替市場は有事のドル高の流れを継続している。 本日は欧州委員会が企業調査を公表していたが、エネルギー危機はまだユーロ圏の企業活動に深刻な打撃を与えていないようだ。調