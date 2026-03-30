バレーボールのVリーグ、プレーオフ女子決勝が29日、静岡県で行われ、「ルートインホテルズ信州ブリリアントアリーズ」は「JAぎふリオレーナ」にストレート勝ちし、2連覇を果たしました。レギュラーシーズン1位でプレーオフに進出した信州ブリリアントアリーズ。最終決戦となった29日はレギュラーシーズン2位の「JAぎふリオレーナ」と