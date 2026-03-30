クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、『クックパッド 無駄なく食べきれる分量だけ！ シニア夫婦のおいしいごはん』から「豚こまと高野豆腐のから揚げ」のレシピをご紹介します。 高野豆腐は煮物だけじゃない！ 2月5日発売のTJMOOK『クックパッド 無駄なく食べきれる分量だけ！ シニア夫婦のおいしいごはん』に掲載している、高野豆腐で作る絶品おかず、黒ごまの香ばしさと食感が抜群の「豚こ