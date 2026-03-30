「大人と話したい」。その一心でパートを始め、そして実際によき話し相手ができたのですが…。職場の人がまたひとり、またひとりとシンママになっていく…。これって偶然？気になりつつも、孤独な日々のなかでやっと見つけた“自分の居場所”に固執していってしまうのです…！>>【まんが】私を救ったママ友の狙い(ウーマンエキサイト編集部)