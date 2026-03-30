元AKB48でタレントの板野友美（34）が、29日配信のABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演し、ママ友同士のマウント合戦に私見を語った。板野は21年にヤクルト高橋奎二投手と結婚。1児をもうけた。番組では、子を持つ母同士のマウント合戦についてトークした。我が子を自慢したがる母親もいるようで、「子供が勉強ばかりして、全然休んでくれない」などと、“逆マウント”を取られるケースもあると紹介された。すると板