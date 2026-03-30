外国為替市場の円安・ドル高が進み、市場では、政府・日本銀行による円買い・ドル売りの為替介入に対する警戒が強まっている。財務省の三村淳財務官は３０日午前、報道陣に対して「そろそろ断固たる措置も必要になる」と指摘した上で、原油先物市場の動きにも言及した。三村氏は「原油先物市場に加え、為替市場においても投機的な動きが高まっている。我々の照準は全方位に向けている」と述べた。通貨政策を担う財務官が原油先