３０日、世界データ機構設立大会の様子。（北京＝新華社記者／殷剛）【新華社北京3月30日】中国北京市で30日、世界データ機構の設立大会が開催された。「データ協力プラットフォームの共同構築・デジタル発展の機会の共有」をテーマとした。３０日、世界データ機構設立大会の様子。（北京＝新華社記者／殷剛）