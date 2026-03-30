霊視芸人がベッキーをとりまく生霊を霊視。ベッキーを雑に扱う大人が3人、そのうち1人が番組スタッフの中にいると断言すると、ベッキーは「最近扱い雑だもん！」とスタッフにブチギレした。【映像】ベッキーに取り憑く“まさかの生き霊”の仰天イラスト3月25日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#52が放送。全国から超人気キャストが集結した。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。今回は“幽霊と生霊がみえる霊