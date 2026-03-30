プレミアリーグのリヴァプールとニューカッスルがCFの獲得を検討しているようだ。『Correio da Manha』によると、ターゲットはポルトガルのスポルティングCPに所属するルイス・スアレス。コロンビア代表のFWで、これまではグラナダやアルメリアといったスペインのクラブでプレイしている。昨季はスペイン2部で27ゴールを挙げて得点王に輝き、スポルティングに加入している。その勢いはポルトガルでも止まらず、今季はリーグ25試合