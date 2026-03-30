プレミアリーグのトッテナムがイゴール・トゥドール監督の解任を発表した。2月11日にトーマス・フランク前監督の後任として就任したばかりだが、わずか1か月半でクビを宣告されることに。『BBC』によると、スパーズは次の指揮官招へいに動いており、元ブライトンのロベルト・デ・ゼルビ氏と交渉を進めているようだ。デ・ゼルビ氏は2022年から2024年までブライトンを指揮し、その後フランスのマルセイユに加入したが、2月にクラブを