イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が日本代表戦の前日会見に登壇した。日本代表との対戦成績は、イングランドから見て2勝1分け無敗。対戦は2010年以来、16年ぶりとなる。トゥヘル監督は日本の印象について「非常に機動的で速く、ボール扱いの上手い選手がいます。切り替えの速いプレーに対し、苦戦する可能性もあるでしょう。なので、全力で取り組む必要があります。あと一回のトレーニングで準備は整いつつあり