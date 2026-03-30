４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２９日放送のテレビ朝日系「ＥＩＧＨＴＪＡＭ」（日曜・午後１１時１５分）に出演。自身の音楽について様々に語った。ライブのステージング、パフォーマンスで大事にしていることについて聞かれると「全力でやります。それしかできない」と笑顔で言い切った桜井。ライブで重要な体力作りについては「体力作りは本当にサッカーです」ときっぱり。「村上君と最近よくやっ