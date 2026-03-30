【ニューデリー＝青木佐知子、エルサレム＝福島利之】米国とイスラエルによる対イラン軍事作戦を巡り、パキスタンのムハンマド・ダール副首相兼外相は２９日、米国とイランの協議が「数日以内」に開催されることに期待を示す声明を出した。ただ、協議が実現するかは不透明だ。声明は、パキスタンの首都イスラマバードで同日、エジプト、トルコ、サウジアラビアの４か国外相が協議した後に発表された。４か国で結束して和平交渉