フランス・パリにあるアメリカの大手銀行の前に、爆発物を置いたとして、これまでに5人が逮捕されました。中東情勢に絡むテロ未遂事件の疑いがあるとして、対テロ検察庁が捜査しています。AFP通信によりますと、パリにあるアメリカの大手銀行バンク・オブ・アメリカの前に28日、爆発物を置いたとして、男が逮捕されました。男は燃料とみられる液体5リットルと点火装置がついたものを置き、ライターで火をつけようとしていたという