１０代がプロデュースし、世界中の若手トップアーティストが出演するエンターテインメントフェス「ＺＥＲＯＦＥＳ２０２６（ゼロフェス）」が２９日、東京・ＴＡＫＡＮＡＷＡＧＡＴＥＷＡＹＣｏｎｖｅｎｔｉｏｎＣｅｎｔｅｒで開催された。同フェスには?ＮＥＸＴジャスティン・ビーバー?とも称される米のシンガーソングライター・ＤｏｍＩｎｎａｒｅｌｌａや、ドバイを拠点に活動する女性ＤＪ・ＤＪＭＩＣＨＥＬ