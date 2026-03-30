ボートレース大村の「おおむら桜祭り競走イオン大謝恩祭」は３０日、予選３日目が行われた。西舘健（４１＝東京）は１号艇の９Ｒ、５号艇・石川真二の前づけに抵抗しインを死守、コンマ２１のスタートから逃げ切り１着。初日から２、１、２、１着とオール２連対をキープする。２３号機については「行き足が良くてターンも押している。伸びも悪い感じではない。バランスが取れています」と上々の感触だ。当地は前々回２０２