やわらかな陽光と自然の息吹を感じる香りが、日常に特別な余韻をもたらしてくれる♡クロエから、地中海の風景に着想を得たフレグランスコレクションが登場します。自然の美しさと女性らしさを繊細に表現した香りは、纏うだけで心を解き放つような心地よさ。新しい季節にぴったりの香りを見つけてみてください♪ 地中海の風景を香りで表現 「メディテラニアン エッセンス」は、南フランスの自然や空気感をテーマにし