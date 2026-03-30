元AKB48でタレントの板野友美（34）が、29日配信のABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演し、プロ野球選手の妻の知られざる関係性について明かした。板野は21年にヤクルト高橋奎二投手と結婚。1児をもうけた。番組では、子を持つ母同士のマウント合戦や、ママ友のLINEグループについてトークした。板野は「これはマウントとかじゃないんですけど」と前置きし、球団所属選手の妻同士のグループLINEがあることを明かした。