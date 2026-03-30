明石家さんまが３０日、日本テレビ「世界まる見え！テレビ特捜部ＳＰ」に出演。終盤にビートたけし、所ジョージとの「３人だけの楽屋トーク」が放送された。所ジョージが政界の政党助成金が高額すぎると語ると、さんまが「国の税金でな」と応じ、「だから俺、一度、税務署行ったことあるよ」と明かした。「イラク戦争の時にアメリカに国の税金を」と多額の資金が投入されたとして「俺文句言いに行ってん、こんだけ一生懸命働