インフルエンサー・なえなの（25）が30日、自身のインスタグラムを更新し、29日に最終回を迎えたTBS「アッコにおまかせ！」での歌手・和田アキ子（75）との2ショットを公開した。「アッコにおまかせ!最終回ありがとうございましたなえは、5年ほど番組に呼んでいただきました」と書き出し、和田や峰竜太との2ショットや勝俣州和と出川哲朗に挟まれたショットなどを投稿。「人生1緊張した日。今でも鮮明に覚えています」と