文化人や教育関係者らでつくる「活字の学びを考える懇談会」（浅田次郎会長）は３０日、冊子「『デジタル教科書』を問い直す〜危ぶまれる子どもたちの思考力〜」を発行した。政府は今国会にデジタル教科書を正式な教科書とする関連法案を提出する方針。文部科学省は今後、教科書編集などのガイドライン（指針）を策定し、デジタル教科書を導入する学年や教科を示す。冊子では、有識者ら１４人がデジタル教科書への懸念を表明し