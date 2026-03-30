変幻自在な音楽性で多くのファンから支持される、ロックバンド・ドレスコーズの志磨遼平さん（44）にインタビュー。音楽活動を始めたきっかけや、毛皮のマリーズを解散した後の気持ちの変化、志磨さんにとっての音楽の存在などを伺いました。幼少期から様々な音楽などに触れてきたという志磨さんは、2003年にロックバンド・毛皮のマリーズを結成。2010年にメジャーデビューしますが、翌年の日本武道館公演をもってバンドは解散しま