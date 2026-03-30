３０日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、冒頭で京都府南丹市園部町で２３日朝から園部小５年生の男児（１１）が行方不明になっている一件を報道。この日までに男児のものとみられる通学リュックが山中で見つかっていたことを伝えた。男児の行方が分からなくなってからこの日で１週間が経過したことについて、キャスターの大越健介氏は、まず「京都府の山あいの街で１週間前、行方不明に