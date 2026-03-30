ドル円のピボットは１５９．７９円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:48現在） ドル円 現値159.48高値160.46安値159.42 161.19ハイブレイク 160.83抵抗2 160.15抵抗1 159.79ピボット 159.11支持1 158.75支持2 158.07ローブレイク ユーロ円 現値183.05高値184.62安値183.01 185.72ハイブレイク 185.17抵抗2 184.11抵抗1 183.56ピボット 182.50支持1