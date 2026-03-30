きょうの為替市場、ドル円は海外時間にかけて戻り売りが優勢となっており、１５９円台前半に値を落としている。イエメンのフーシ派が参戦を表明し、イスラエルに攻撃を実施するなど、中東情勢はさらに混迷を深めている。ドル高の動きが続く中で、ドル円も１６０円台に上昇。一時１６０円台半ばまで上げ幅を広げた。 トランプ大統領からの「イラン合意はあり得ると思う」といった発言や、日本の財務省からの従来よりも