サッカーJ3の松本山雅FCとAC長野パルセイロはこの週末、アウェー戦。またもや対照的な結果となりました。■松本山雅FC■3連勝中と3月は負けなしの松本山雅はアウェーでJ3の福島と対戦。相手にボールを握られながらも押し込む時間帯を多くつくると、前半33分でした。コーナーキックを獲得し、フリーになった小田の2試合連続のゴールで先制に成功します。折り返した後半6分には安永