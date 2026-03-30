いいの？▶▶この作品を最初から読む女子高生ギャルのコトハは、派手な見た目から誤解されがちですが、勉強もアルバイトも全力で取り組む頑張り屋。ある日、下宿先に帰った彼女を迎えたのは、臨時の大家として現れた大学生・樹。料理や家事を完璧にこなし、思わずドキッとする距離感で接してくる樹に、コトハの心は次第に揺れ動いていきます。素直になれない優等生ギャルと、掴みどころのない天然な大家さん。ふたりのち