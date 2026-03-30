チェルシーに所属するアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスの発言が注目を集めている。英『ザ・サン』や『デイリーメール』などが伝えた。01年1月17日生まれの25歳は、アルゼンチン代表の一員として出場した22年カタールW杯で世界一に輝き、その名を世界中に轟かせた。そして、当時の英国史上最高額となる約170億円の移籍金でベンフィカからチェルシーに加入。32年までの長期契約を締結した。加入直後から主軸を担い、