片山さつき財務相は30日、原油先物市場の動向が為替市場に影響を与えているとし、先進7カ国（G7）オンライン会合で「国民生活や経済に影響を与えうるので、非常に高い緊張感を持って市場を注視していると述べた」と明らかにした。