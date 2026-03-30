新年度が始まる４月１日以降、生活に関わる様々な制度の変更、商品やサービスの値上げが行われる。教育・子育て関連では、全国の自治体で「こども誰でも通園制度」が始まり、親の就労状況に関係なく保育施設が利用できるようになる。保育所や幼稚園などが生後６か月〜２歳の未就園児を、月１０時間を上限に受け入れる。私立に通う生徒も含めた高校授業料の実質無償化や、公立小学校の給食費について児童１人当たり月５２００円