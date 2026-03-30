狩野英孝に憑く生霊を霊視芸人が霊視。首に子供の霊が巻き付いている不穏なイラストが公開されると、人気キャバ嬢らがドン引きの悲鳴をあげ、狩野が「いったん落ち着こう」と声をかけるほど現場が騒然とした。【映像】狩野英孝に取り憑く“半端じゃない生き霊”のイラスト3月25日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#52が放送。全国から超人気キャストが集結した。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。今回は“幽