新日本プロレス３０日の静岡大会で、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（３０）が極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のドン・ファレ（４４）の攻略に自信をのぞかせた。ウルフは１月４日東京ドーム大会でのプロレスデビュー戦（対ＥＶＩＬ）以降、Ｈ．Ｏ．Ｔとの抗争が長期化。先シリーズの「ＮＥＷＪＡＰＡＮ（ＮＪＣ）」では１回戦でファレに敗れ、姿を消している。この日の大会では矢