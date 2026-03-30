２０２５年度「中国科学の十大進展」に関するレクチャーに出席する竇科峰院士と西京医院の異種移植チーム。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月30日】中国国家自然科学基金委員会はこのほど、2025年度「中国科学の十大進展」を発表、「ゲノム編集豚の肝臓移植による異種器官移植の障壁克服」が成果の一つに選出された。肝臓は人体で最も多忙な臓器で、終末期の肝疾患患者にとって肝移植は唯一の救命手段であるが、ドナー不足