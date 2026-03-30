俳優の松坂桃李さん（37）が出演する新CMのインタビューで、これさえあればいいという大切なものや、苦手なことなどを明かしました。CMは4月1日より放送されるGenspark新TV-CMの『プレゼン』篇／『プロダクト』篇です。これさえあればいいものを聞かれた松坂さんは、「帰る家さえあればいいって感じですかね。それが一番かなと思いますね。働いて、帰ってくる場所があるだけで心がリフレッシュするし、回復するし。次も頑張ろうと